Tekirdağ'da bir evde elektrik kontağından yangın çıktı

Tekirdağ Çorlu'da 4 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangında, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
Editör
EditörEditör
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Tekirdağ Çorlu’da 4 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangında, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Hıdırağa Mahallesi Kenar Arka Sokak üzerinde 4 arkadaşın kaldığı bir ikamette gündüz sıralarında yangın çıktı. Komşuların dumanları fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında bazı ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü.

Tekirdağ'da bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
Tekirdağ'da bir evde elektrik kontağından yangın çıktı