Tekirdağ'da bir evde Kalaşnikof ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir eve 26 Ağustos 2024 tarihinde düzenledikleri operasyonda, bir Kalaşnikof ele geçirdi. Operasyon, gelen istihbarat üzerine gerçekleştirildi.

Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir eve yapılan aramada; bir Kalaşnikof marka tüfek, bir şarjör, bir kasatura, 19 adet fişek ve 7 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili olarak ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun ardından, jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik tedbirlerini artırdığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.