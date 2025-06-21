Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ sahilinde denize giren 3 kişi, farklı noktalarda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan şahıslardan biri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan plajda, çok sayıda vatandaş denize girdi. Ancak rüzgarın şiddeti ve dalgaların etkisiyle, farklı noktalarda üç kişi denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İlk müdahaleyi yine sahildeki vatandaşlar yaptı ve boğulma tehlikesi geçiren üç kişi kıyıya çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren kişileri ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan kişilerden ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ö.A. (21) isimli genç, kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli tahkikat Sahil Güvenlik personeli tarafından başlatıldı.