Tekirdağ'da bonzai maddesi ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şüphelilerin üzerinde bonzai maddesi ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahısların yakalanması ve deşifre edilmesi çalışmaları çerçevesinde Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları E.U ve O.İ isimli şahısların yapılan kaba üst aramalarında 12 plastik poşet içerisinde toplamda 13.6 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Üzerlerinde 13,6 gram bonzai maddesi ele geçirilen E.U. ve O.İ. isimli iki şüpheli gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülürken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.