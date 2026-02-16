Tekirdağ'da çamur yağdı
Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, toz taşınımının etkisiyle çamurlu şekilde yağdı.
Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan hafif yağmur, kısa sürede araçların ve açık alanların üzerini çamurla kapladı. Özellikle park halindeki otomobillerin cam ve kaportalarında yoğun toz tabakası oluştu. Yağışın ardından birçok sürücü araçlarının üzerindeki çamuru görünce temizlik için harekete geçti.
Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla yıkarken, bazıları ise oto yıkama işletmelerine yöneldi.