Tekirdağ'da ceviz hasadı devam ediyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki ceviz hasadı sürüyor.

Malkara ilçesinde Sağlamtaş ve Elmalı Mahallelerindeki orman alanlarından tahsisli ceviz bahçelerindeki ceviz hasadı devam ediyor. Tekirdağ’da özellikle orman tahsisli alanlarda kurulan ceviz bahçelerinde çok büyük yatırımlarla ceviz üretimi yapılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Yetiştiricilerin bu dönemde yoğun şekilde ürün hasadını gerçekleştirirken, hasattan sonra kabuk soyma ve kurutma işlemleri ile boylama yaparak satış için hazırlıklarını sürdürülüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurumun teknik personeli de hasada katılarak çeşitli incelemelerde bulundu. Üreticilerle yapılan görüşmelerde, ürün pazarlama ve bu yıl görülen kuraklık ile ilgili sulama sorunları dile getirildi. Öcal, ”İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin yanındayız, sorunların çözümü için gayret göstermekteyiz. Kuraklık ile ilgili mevcut su kaynaklarının etkin ve tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Salma sulamanın yerine modern sistemlerden olan damla sulama kullanımı artık zorunludur. Ceviz yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlı ile mücadele verimi ve kaliteyi çok etkilemektedir. Bu nedenle il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personeli her zaman çiftçimizin hizmetindedir. Üretimle ilgili her zaman desteğe hazırız. Bereketli bir sezon dilerim” dedi.