Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 191 milyon ceza kesildi

Tekirdağ’da, 2019 yılından bu yana çevreyi kirlettiği tespit edilen 1122 tesise toplamda 191 milyon 918 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 2019 Ocak ayından 2024 Ağustos ayına kadar 10 bin 680 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, ani, şikayete dayalı veya planlı olarak hem mesai saatleri içinde hem de dışında yapıldı. Denetimlerde, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren tesisler belirlendi.

Hava kirliliği, su kirliliği ve diğer çevre konularında yapılan denetimler sonucunda, 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan 240 tesis kapatılarak faaliyetlerine son verildi.