Tekirdağ'da çiftçi toplantısı

Tekirdağ’da çiftçilerin sorunlarının masaya yatırılması amacıyla çiftçi toplantıları düzenlenmeye devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesi Aşağıkılıçlı Mahallesi’nde düzenlenen çiftçi toplantısına katıldı. Mahalle muhtarı ve üreticilerin katıldığı toplantıda; hayvan beslemede meranın rolü, yem bitkileri ve ekilişlerinin artırılması, merada su kaynaklarının doğru kullanımı ile sulama hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde verilen hibe destekleri ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.