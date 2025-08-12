Tekirdağ'da çiftlik deposu alev alev yandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde baraka ve tarım aletlerinin bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.
Vakıflar Mahallesi Cahit Ecesoy Sokak mevkisinde tarım aletlerinin bulunduğu barakalı bahçede yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek bahçe, kümes ve barakayı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası baraka, kümes, tarım aletleri ve malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrikten kaynaklı çıkmış olabileceği öne sürüldü. Maddi zararın büyük olduğu ifade edildi.