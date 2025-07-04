Tekirdağ'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp tüm evi saran alevler, çevredeki otluk alana sıçradı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangından geriye beton ve demir yığını kaldı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.