Tekirdağ'da cinayet anı kamerada

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde içkili bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre; Semih K. adlı şüpheli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan kişilere ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden husumetlisi Hazar Erdem T. ise belinden silahını çekerek, Semih K.’nin yanındaki Mert Gülmez’i sırtından vurdu. Ağır yaralanan Mert Gülmez olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan zanlı Hazar Erdem T. ile Şener G. ise hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Semih K. ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde; Semih K.’nin Hazar Erdem T.’ye ateş ettiği, Mert Gülmez’in Semih K.’yi durdurmak istediği ve olay yerinden uzaklaşması için ittirdiği, bacaklarından vurulan Hazar Erdem T.’nin ise yerdeyken belindeki silahını çıkararak olay yerinden kaçmak isteyen Semih K. ile yanındaki Mert Gülmez’e ateş açtığı, kurşunlardan birinin Mert Gülmez’in sırtına isabet ettiği anlar yer alıyor.