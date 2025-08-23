Tekirdağ'da çoban köpeğine çarpan motosikletli yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da koyun sürüsü geçtiği sırada çoban köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi Tavuk Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden Serkan Ç.’nin kullandığı motosiklet, koyun sürüsüyle birlikte yoldan geçen çoban köpeğine çarptı.
Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Serkan Ç. yaralandı. Çoban köpeği ise can havliyle havlayarak sürüyle beraber olay yerinden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Ç. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.