Tekirdağ'da çocuklar oyuna doyacak

Süleymanpaşa Belediyesi, yarıyıl tatilinde ilkokul öğrencileri için Çocuk Tiyatrosu Şenliği organize etti. 22-26 Ocak tarihleri arasında her gün bilim gösterileri, çocuk oyunları ve kukla tiyatroları çocukların yarıyıl tatiline renk katacak.

Yıllar içinde bir gelenek haline gelen Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Tiyatroları Şenliği bünyesinde, beş gün boyunca dolu dolu bir program çocukları bekliyor olacak. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Tiyatrosu Şenliği, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde yapılacak.

Planetaryum gösterisi renk katacak

Birbirinden eğlenceli tiyatro ve gösterilerin yanı sıra şenlik süresince Planetaryum gösterisi de gün boyu çocukları YKB Kültür Merkezi ana sahne fuaye alanında misafir edecek. Tüm etkinlikler Süleymanpaşa Belediyesinin çocuklara karne armağanı olarak tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek.

Başkan Uzunlar’dan tüm çocuklara davet

Süleymanpaşa’da yaşayan çocuklara eğlenceli olduğu kadar eğitici ve verimli bir tatil geçirmeleri için destek olmak istediklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çocuklarımızın okul ve sosyal hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm ilkokul öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık, açtığımız sayısız kursla farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağladık, akademik destek verdik, çeşitli yarışmalarla sanata özendirdik, şehrimizi spor tesisleri ile donatarak boş zamanlarını geçirebilecekleri çok sayıda alternatif sağladık. Artık geleneksel hale getirdiğimiz yarıyıl şenliğimizle çocuklarımızı tatilde de yalnız bırakmıyoruz. Çocuk Tiyatrosu şenliğimiz, tüm çocuklarımıza açık ve tamamen ücretsiz olacak. Tüm kardeşlerimizi karne sevinçlerini birlikte yaşamak üzere şenliğimize davet ediyoruz” dedi.

Şenlik programı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tiyatro Şenliği bünyesinde gerçekleşecek olan etkinliklerin programı ise şöyle:

"22 Ocak Pazartesi: Sihirli Orman (13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans), 23 Ocak Salı: Bilim Gösterisi (13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans), 24 Ocak Çarşamba: Sevgi Ormanı (13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans), 25 Ocak Perşembe: Alaaddin’in Sihirli Lambası (13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans), 26 Ocak Cuma: Kukla Gösterisi (13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans)."