Tekirdağ'da da Can Holding bünyesindeki şirketlere operasyonlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde arama gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı ve suçtan elde edilen paraların aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.