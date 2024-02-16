Tekirdağ'da DEAŞ, FETÖ VE PKK/KCK operasyonu
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince DEAŞ, FETÖ VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince DEAŞ, FETÖ VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 7 şahıs, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 1 şahıs, DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 1’i tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.