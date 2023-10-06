Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Tekirdağ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E.’nin Çorlu’daki adresine operasyon için düğmeye basıldı

Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen zanlının evinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu, bir tabanca ile örgüte ait yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan Z.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.