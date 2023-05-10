Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ şüphelisi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ şüphelisi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.K. isimli şahıs Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaradere Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.