Tekirdağ'da deniz taştı, tsunamiyi andıran görüntüler

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ'da deniz taştı, tsunamiyi andıran görüntüler
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ’da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam saatlerinde lodosun etkisini arttırması ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sahil alanda boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.