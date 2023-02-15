Tekirdağ'da depremzede aileler misafir ediliyor

Tekirdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı illerden gelen depremzede vatandaşlara kucak açarak onları misafir etmeye devam ediyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremin yaşandığı Kahramanmaraş’tan gelen ve Malkara ilçesinde misafir edilen Muhammet Şerbetçi ve ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Depremzede vatandaşlarla bir süre görüşen Vali Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti. Şerbetçi ailesinin çocukları ile sohbet edip oyuncak hediye ederek onlara moral verdi.

Afetzede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Yıldırım, "Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.