Tekirdağ'da dev denetim: 170 bin TL ceza kesildi

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan denetimde 4 bin 186 şahıs sorgulanırken, toplam 170 bin ceza kesildi.

Tekirdağ il genelinde, polis sorumluluk alanlarında yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarında, 4 bin 186 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı 7 şahıs ayrıca düzensiz göçmen statüsünde 5 Afganistan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplamda 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslara toplamda 86 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 925 araç kontrol edilerek 53 araç sürücüsüne toplamda 83 bin 984 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Uygulamaların devamında 52 metruk bina, 79 umuma açık yer, 16 otogar/tır garajı ve 34 park/bahçe/barınak olmak üzere diğer alanlar denetlenerek herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.