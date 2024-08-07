Tekirdağ'da dev kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 3 şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 322 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da dev kaçak alkol operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 3 şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 322 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi ve Vatan Mahallesinde belirlenen adreslerde yaşandı. Polis ekipleri tarafından ikametlerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı öğrenilen A.Y., D.İ. ve N.Y. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

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3 şahıs gözaltına alındı

İkametlerde yapılan aramalar sonucunda 322 şişe farklı markalarda kaçak alkol ele geçirilirken A.Y., D.İ. ve N.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.