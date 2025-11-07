Tekirdağ'da dev uyuşturucu operasyonu: 55 bin sentetik ecza ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 55 bin adet sentetik ecza, 225 gram bonzai ve 140 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay süren analiz, teknik ve saha çalışmalarının ardından Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi ile Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde, toplam 140 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 55 bin adet sentetik ecza, 225 gram bonzai ve 140 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.İ. (43) isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.