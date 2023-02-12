Tekirdağ'da doğalgaz yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’da seyir halindeki doğalgaz yüklü tanker devrilirken aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi İstanbul-Tekirdağ D-110 karayolu Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde Ö.T. (59) isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 41 ACC 431 plakalı doğalgaz yüklü tanker refüje devrildi. Aracın devrilmesi ile sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ö.T. isimli şahıs tedavisi için Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sevki sağlanırken yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri de kısa sürede kaza bölgesine gelerek yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olası sızıntılara karşı bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edilerek gerekli önlemler alındı. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu devrilen araç yoldan kaldırılırken, Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik normale döndü.