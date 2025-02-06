Tekirdağ'da düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir gruba yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 3 kişi tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesi ile Edirne’nin Keşan ilçesi arasında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir gruba yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında planlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organizasyon yapan 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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