Tekirdağ'da eğitim yatırımları: Okullar tek tek incelendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk ilk olarak yapımında son aşamaya gelinen 24 derslikli Gündoğdu İlk/Ortaokulu inşaat alanını ziyaret etti. Okulu gezen Vali Soytürk, okulun mevcut durumu, derslik planlaması ve tamamlanma takvimi hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanına geçen Vali Soytürk, binanın genel ilerleme düzeyini yerinde gözlemledi. Soytürk, içerisinde 160 yataklı uygulama oteli de yer alacak olan 24 derslikli Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanını ziyaret etti. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Soytürk, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak yapım süreci devam eden 57. Alay Anadolu Lisesi inşaatını inceleyen Vali Soytürk, bina içi ve dışındaki çalışmaların mevcut durumunu kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı. Eğitime kazandırılacak yeni okulun kapasitesi, proje kapsamı ve tamamlanma hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Vali Soytürk’e Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Tolga Göçmen eşlik etti.

Vali Soytürk’ün ziyaretlerinde, devam eden eğitim yatırımlarının şehirdeki öğrenci kapasitesini güçlendireceği, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına katkı sağlayacağı vurgulandı.