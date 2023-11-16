Tekirdağ'da Ekim ayında bin 914 konut satıldı

TÜİK Verilerine göre Tekirdağ’da 2023 yılı Ekim ayında bin 914 konut satıldı.

TÜİK Verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Bin 914 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2’si Tekirdağ’da gerçekleşirken Tekirdağ bu sayı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 14. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 161 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 161 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,4 ile 7. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 5. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,0 azalış göstererek 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 oldu.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 753 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 753 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 91,6 olarak açıklanırken Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2’lik pay alarak 14. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 827 bin 374 oldu.

Tekirdağ’da bin 914 konut satışının, 648’i ilk satış, bin 266’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.