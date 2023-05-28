Tekirdağ'da engelliler taşımalı sistemle oyunu kullanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde engelli vatandaşlar, taşımalı sistemle oyunu kullanıyor.

Tekirdağ'da engelliler taşımalı sistemle oyunu kullanıyor
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde engelli vatandaşlar, taşımalı sistemle oyunu kullanıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri devam ediyor. Vatandaşlar sandık başlarına gelip oylarını kullanırken, engelli vatandaşların da Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) araçlarıyla okullara taşınarak oylarını kullanmaları sağlanıyor. SEKOMER aracıyla evinden alınan Hazım Takdemir, Anadolu Lisesi’ndeki sandıkta oyunu kullandıktan sonra araçla geri evine bırakıldı.