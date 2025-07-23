Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 65. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki dairenin banyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, apartman sakinleri yoğun duman kokusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.