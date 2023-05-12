Tekirdağ'da evden hırsızlık kameraya yansıdı: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen B.S. (39) ve K.Y. (38) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada; toplam değerleri 70 bin TL olan televizyon, profesyonel video kamera ve harddisk gibi elektronik cihazlar ele geçirilerek müştekiye teslim edildi. Evden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.