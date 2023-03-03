Tekirdağ'da EYT kuyruğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, Tekirdağ'da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da EYT kuyruğu
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Tekirdağ’da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, çok sayıda vatandaş kararın çıkmasını bekliyordu. Geçtiğimiz gün meclisten geçen EYT Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Tekirdağ’da da vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına gelen vatandaşlar, personelin yönlendirmeleri ile emeklilik dilekçelerini verdi. Yaşanan yoğunlukla SGK personeli de tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı. Tekirdağ merkezdeki SGK Binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ayrıca SGK binalarına gelmek istemeyen vatandaşlar, emekli olmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.