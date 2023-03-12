Tekirdağ'da EYT mevlidi okutuldu

Tekirdağ’da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın çıkmasıyla birlikte emekliğe hak kazanan vatandaşlar mevlit okuttu.

Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi sakini EYT’li 100 kişi Pazar günü öğle namazını müteakip Sefaalan Mahalle Camii’nde EYT için mevlidi şerif okuttu. Sefaalan Camii imamı Halil Ay, okuduğu mevlidin ardından EYT’liler ve depremzedeler için duayı ihmal etmedi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı okunan mevlidi şerifin ardından pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Sefaalan Mahallesi’nde yaklaşık 100 kişinin emekli olmaya hak kazandığını belirten muhtar Mehmet Özmen, “Mahallemizde emekli olan arkadaşlarımız kendi aralarında organize olup, köyümüzün camiinde mevlit okuttular. Köyümüzde emekli sayısı yasanın çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişi kadar artmış oldu. Genç kardeşlerimiz bu imkandan faydalanmış oldu” dedi.

EYT yasasından faydalanan Ersan Kayar ise uzun yıllar bekledikleri yasanın çıkmasıyla birlikte hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.