Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı

Tekirdağ’da karayolunda yaşanan feci trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.35 sıralarında Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde Gündüzlü Mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 34 AFR 086 plakalı otomobil, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.C., T.C., E.N.C. ve R.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla civar hastanelere taşındı.

Bölge Trafik ekipleri yolun iki şeridini dubalarla trafik akışına kapatırken, araç geçişleri diğer şeritten kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekipleri ise otomobili kontrol ederek yangın ve patlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Kazaya E.T. yönetimindeki 59 AK 823 plakalı akaryakıt tankerinin de karıştığı iddia edildi.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.