Tekirdağ'da feci kaza: Düğün hazırlığındaki çift yaralandı

Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada nişanlı çift yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: Düğün hazırlığındaki çift yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada nişanlı çift yaralandı.

Kaza, Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan İstanbul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.E. idaresindeki 59 ZZ 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol üzerinde devrildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü O.E. ile yanında bulunan nişanlısı G.E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan G.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çiftin gelecek hafta düğünlerinin olacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.