Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan S.A.K. idaresindeki 34 KGL 45 plakalı otomobil, ışık ihlali yaparak hemzemin geçide geçmeye çalışan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki genç savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet üzerinden savrularak ağır yaralanan ve yaşları 16-17 olan gençleri hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken; Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerine gelerek kazayla ilgili incelemede bulundu.