Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.K.’nin hakimiyetindeki 34 DJV 727 plakalı motosikletin hatalı sollama yapması sonucu aynı istikamette giderek sola dönmeye çalışan Ü.A.’nın idaresindeki 59 PN 750 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü F.M.K. ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralı şahıs, 112 ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilirken, jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı F.M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.