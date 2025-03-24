Tekirdağ'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde (Süleymanpaşa - Çorlu yolu) meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ş.E. idaresindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Mıstın Yılmaz’a (77) çarptı.

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Feci kaza sonrası yaya Mıstın Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yılmaz’ın cenazesi olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü Ş.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.