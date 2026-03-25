Tekirdağ'da feci kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şoförü yaşamını yitirdi.
Kaza, Malkara ilçesi Izgar Mahallesi yakınlarında, D-110 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Çelikoğlu (37) idaresindeki 27 BBR 728 plakalı ayçiçek yağı yüklü tır, Keşan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarpan tır, ardından savrularak devrildi. Kazada tır şoförü Adem Çelikoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.