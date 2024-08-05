Tekirdağ'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı sebebiyle bazı araçlar da zarar gördü.

Tekirdağ'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı sebebiyle bazı araçlar da zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, ilçede hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara da zarar gördü.

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Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.