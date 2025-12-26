Tekirdağ'da fotokapana domuz sürüsü takıldı
Tekirdağ'da doğaya yerleştirilen fotokapan kamerasına sürü halinde dolaşan yaban domuzları yansıdı.
Tekirdağ’da doğaya yerleştirilen fotokapan kamerasına sürü halinde dolaşan yaban domuzları yansıdı.
Tekirdağ kırsalında yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulan fotokapan kamerası, gece saatlerinde hareketlenen bir domuz sürüsünü görüntüledi. Görüntülerde, sayıları 18 olan domuzların peş peşe kameranın önünden geçtiği, bir süre çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru ilerlediği görülüyor. Sürü halinde hareket eden domuzların oldukça sakin olduğu ve doğal yaşam alanlarında rahatça gezindiği dikkat çekti.