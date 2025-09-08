Tekirdağ'da fotokapanlara yansıyan karacalar görüntülendi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Ganos Dağları'nda doğa gezileri sırasında yerleştirilen fotokapanlara karacalar yansıdı.
Doğal yaşamın korunması ve izlenmesi amacıyla bölgeye konulan fotokapanlarda karacaların ormanlık alandaki hareketleri kaydedildi. Elde edilen görüntülerde karacaların dağlık alanda dolaştıkları ve besin aradıkları anlar yer aldı.