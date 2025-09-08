Tekirdağ'da fotokapanlara yansıyan karacalar görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Ganos Dağları'nda doğa gezileri sırasında yerleştirilen fotokapanlara karacalar yansıdı.

Yusuf Eker
Doğal yaşamın korunması ve izlenmesi amacıyla bölgeye konulan fotokapanlarda karacaların ormanlık alandaki hareketleri kaydedildi. Elde edilen görüntülerde karacaların dağlık alanda dolaştıkları ve besin aradıkları anlar yer aldı.

