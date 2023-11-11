Tekirdağ'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Tekirdağ’da düzenlenen yürüyüşle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürüyüşün yapılacağı güzergahta yollar araç trafiğine kapatıldı.
Köprübaşı mevkiinde başlayan yürüyüşte yüzlerce vatandaş, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail’i lanetleyen sloganlar attı. Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanı’nda yürüyüş sona ererken, polis ekipleri de yürüyüş boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı.