Tekirdağ'da gece sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafik akışı yavaşladı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafik akışı yavaşladı.
Muratlı’da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Araçların sis lambalarının yanı sıra dörtlü sinyallerini de yakarak seyir ettikleri gözlemlendi. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. İlçede hava sıcaklığı ise 7 derece ölçüldü.