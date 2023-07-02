Tekirdağ'da geleneksel keşkek şenliği başladı

Tekirdağ’da 4. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Karacakılavuz Keşkek Şenliği, coşkuyla başladı. Şenlik kortejinin şenlik alanına girmesiyle başlayan şenlikte, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile birlikte keşkeğin ana maddesi olan buğdayı geleneksel yöntemlerle dibekte dövdü. Ardından şenliğe katılan vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı.

Şenlik alanında bulunan stantların gezilmesiyle devam eden şenlikte, Paşa Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Şenliğimizin bu günlere gelmesinde büyük emeği olan, önceki başkanımız Cüneyt Yüksel’e emekleri için teşekkür ederim. Karacakılavuz bizim için büyük öneme sahip. Yöresel ürünleri ile, tarihi dokuması ile herkesin bildiği bir mahallemiz. Biz, Süleymanpaşa Belediyesi olarak şehrimize gelen misafirlerimize Karacakılavuzumuzun coğrafi işaret almış dokumasını hediye ediyoruz. Önceki dönem Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katkıları ile Kalkınma Ajansımız ile bir proje hazırladık. Karacakılavuzlu hanımlarımızın büyük emekleri ile dokudukları dokumaları ve yöresel lezzetlerimizi Yöresel Ürün Pazarında sergileyeceğiz. Şenliğimize sahip çıkarak şenliğimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Karacakılavuzlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Uzunlar’ın konuşmasının ardından yoğurt yeme yarışması düzenlendi. Birincinin gram altın kazandığı yarışma kıran kırana geçti.