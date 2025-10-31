Tekirdağ'da gıda işletmelerine sıkı denetim

Tekirdağ’da gıda işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, üretim ve satış yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin depolama ve muhafaza şartları, personel temizliği ile gıda güvenliği mevzuatına uygunluk titizlikle incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın sağlığını doğrudan etkileyen gıda güvenliği konusunda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca vatandaşlardan gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri istendi.