Tekirdağ'da gırgır teknelerinde su ürünleri denetimleri

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla gırgır teknelerinde denetim yaptı.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığı ile etkin mücadele edilerek caydırıcılığın sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Balıkçı Barınağı’nda bulunan gırgır teknelerine yönelik denetimlerini eşzamanlı olarak aralıksız devam ettiriyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve caydırıcılığın artırılması hedefiyle denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam ettirileceğini, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.