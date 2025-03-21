Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 6 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 6 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında Saray ilçesine bağlı Safalan Mahallesi’nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 6 farklı uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatör, araç içerisinde yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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