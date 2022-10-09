Tekirdağ'da gökyüzü uçurtmalarla kaplandı

Tekirdağ’da yüzlerce çocuğun katıldığı uçurtma şenliğinde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla kaplandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğine yüzlerce çocuk katıldı. "En Güzel Uçurtma" ve "En Yükseğe Çıkan Uçurtma" kategorilerinde yarışmanın yer aldığı şenlikte; ’Bilim ve Eğlence Atölyeleri’, ’Macera Küpleri’, ’Şişme Oyun Grupları’, ’Tiyatro ve Kukla Çadırı’ gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın uçurtma şenliği sebebiyle akın ettiği sahil alanda adeta adım atılacak yer kalmadı. Bazı çocuklar, kendi yaptığı uçurtmalarla şenliğine katılırken uçurtma getirmeyen kimi çocuklara da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından uçurtma hediye edildi. Süleymanpaşa İlçesinde gökyüzü adeta uçurtmalarla kaplandı.

Düzenlenen şenlikle ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa’da güzel bir pazar günündeyiz. Çocuklar aileleri ile birlikte uçurtma şenliğine katıldılar. Görüyorsunuz gökyüzünde harika bir görüntü var. İnşallah akşama kadar ki bu süreç keyifli olacak. Velilerin; annelerin, babaların çocuklarıyla birlikte zaman geçireceği bir aktivite olmuş oldu. Eğer ki hava güzel olursa önümüzdeki aylarda bu gibi etkinlikleri bir daha yapmayı planlıyoruz. Sayısını tespit edemedik ama şu anda çok kalabalık bir ortam var. Ciddi bir katılımın olacağı gözüküyor. Elimizde yeteri kadar uçurtma var herkese uçurtma vereceğiz ve çocukları eğlendireceğiz" diye konuştu.

Şenliğe çocuklarıyla birlikte katılan Veli Ofluoğlu, "Çok güzel bir etkinlik. Süleymanpaşa Belediyesi geldiğinden beridir çok güzel etkinlikler yapıyor. Bu etkinlikte onlardan biri. Çocuklar sıraya girdi, kolaylıkla gidip uçurtmalarını aldı. Kayıt yaptırmadık çünkü biz yarışmaya girmeyeceğiz. Güzel organizasyonlar yapıyorlar. Cüneyt Yüksel gerçekten müthiş işler yapıyor." dedi.

Şenlikte çok eğlendiğini söyleyen çocuklar ise, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederek, "Cüneyt Yüksel’e böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Çok sevindik. Uçurtmalar için teşekkür ederiz" dediler.

Uçurtma şenliği sonucunda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi.