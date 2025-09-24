Tekirdağ'da gökyüzünde leylek şöleni
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa semalarında sabah saatlerinde yüzlerce leyleğin toplu uçuşu gözlendi, gökyüzü adeta kanatlarla kaplandı.
Bugün sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde gökyüzü, toplu halde uçan leyleklerle doldu. Leylekler, havada daireler çizerek adeta bir göç dansı sergiledi. Özellikle Bıyıkali Göleti civarında topluca dinlenmeye geçen leylekler, bölgede yaşayanlar tarafından fotoğraf ve videoya kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde gökyüzünü kaplayan leylek sürüleri dikkat çekti.
Leylekler, göç yollarında Türkiye’yi önemli bir geçiş noktası olarak kullanıyor. Beyaz leylekler ilkbaharda Afrika’dan çıkarak Anadolu üzerinden Avrupa’ya göç ederken, sonbaharda Avrupa’dan dönerken Türkiye üzerinden geçip Afrika’ya iniyor. Doğu ve batı rotaları üzerinden ilerleyen leylekler, uzun mesafeli uçuşlarını karada sürdürerek hava termallerinden yükseliyor.