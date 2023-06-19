Tekirdağ'da gökyüzünden su boşaldı

Tekirdağ’da birden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşan rögar kapaklarına takılan bir araç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde beklenen sağanak yağışlar, tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da etkisini gösterdi. Bardaktan boşalırcasına aniden bastıran yağmur, şehrin işlek cadde ve sokaklarında alt yapı yetersizliği nedeniyle su birikintileri oluştururken, rögar kapaklarından taşan sular, adeta bir nehir gibi aktı. Akan suyun şiddeti sebebiyle bazı sokaklarda üst yapılar da hasar gördü, şiddetli yağış parke taşlarını söktü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise duraklarda ve çatı altlarında yağmurun geçmesini bekledi.