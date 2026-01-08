Tekirdağ'da gökyüzünü kaplayan kuşlar görsel şölen oluşturdu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan yüzlerce kuş görsel şölen oluşturdu.
Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte cadde üzerinde toplanan yüzlerce kuş, havalanarak gökyüzünü kapladı. Sürü halinde uçan kuşlar mahalle sakinlerine görsel bir şölen sunarken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Vatandaşlar, her yıl belirli dönemlerde benzer görüntülerle karşılaştıklarını ifade ettiler.